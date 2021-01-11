記憶儲存品牌廣穎(4973)公布去年12月以及去年第四季營收，雙創2020年單月以及單季高點，2020年全年營收為43.7億元，年增約13.7%。

廣穎電通2020年12月營收為4.4億元，月增15.1%，相較2019年同期成長16.9%，不僅月增與年增率均有雙位數，為2020年單月營收最高點，並創下近33個月以來新高紀錄。

廣穎電通2020年第四季營收為12.32億元，年增15%，季成長約5.6%，第四季營收為去年單季最高，也是近11季以來的最佳成績。去年第四季營收登高挹注，2020年全年營收為43.7億元，相較2019年呈現雙位數成長，年增13.7%。

近兩年來，廣穎透過持續執行「市場調整」與「產品結構多元化」策略，輔以「品牌力」帶動轉型，營收持續向上。

廣穎公司表示，雖2020一整年持續受疫情影響，使通路經濟活動諸多停滯，但宅經濟商機趁勢崛起，無論是在家上班、遠距教學、遊戲電競、亦或電商購物需求均居高不下，由此帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求拉貨動能大增，電商領域也持續正向發展。

展望2021年，廣穎表示，雖不可避免的仍要與疫情共處，公司將持續進行轉型策略，也將在今年投注更多心力專注於工控領域，同步進行產品完整性布局，續往全球工控市場推進，因應快速發展的5G、AI以及物聯網趨勢。

(時報資訊)