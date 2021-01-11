民進黨桃園市議員王浩宇罷免案於本月16日舉行投票，前民眾黨發言人陳思宇也出面催票，批王浩宇針對藻礁、礦業法的立場與過去不同，綠黨出身卻搖身一變成了民進黨打手，更不惜自打臉，因此呼籲選民站出來，投下支持罷免這位「環保跳跳虎」的關鍵一票。
陳思宇昨（10）日在臉書表示，去年七月底，環團召開記者會，希望藻礁生態可以被大眾重視，當時也見證了一次王浩宇驚人的轉變。過去在綠黨時，王浩宇稱「綠黨的態度清楚，就是不支持任何程度的開發」，但成了民進黨一員後，卻說「藻礁當然非常重要，但天然氣接收站對台灣的能源自主也很重要。」甚至刻意曲解記者會的內容，利用曲解、再理解、攻擊、公審的SOP四步驟，把環團保護藻礁的發言扭曲成不支持任何能源開發。
藻礁沒有變、環團的訴求沒有變，陳思宇說，變的只有王浩宇的黨籍，如果王浩宇的理念可以隨著風向和聲量輕易的改變，我們還需要這樣一個連選民期待都無法回應的市議員嗎？還能相信他會為自己獲得的每張選票負責嗎？
此外，針對民進黨遲遲無法完成礦業法的修法，進而導致多間礦場未通過環評、礦場營運可以跳過與原住民協商的環保悲劇，陳思宇也指出王浩宇是如何打臉自己。綠黨王浩宇表示，「礦業法畢竟是民進黨政府2016對選民的承諾，執政的這四年中，我們可以體諒民進黨完成許多進步法案，但無法完成礦業法的立法，民進黨還是責無旁貸。」而民進黨王浩宇的發言卻是，「亞洲水泥提供了務農、觀光外少數的穩定工作，礦業法過了，部落一半男人都得失業，孩子又看不到爸爸媽媽了。」
陳思宇不解，同一個人在不同黨籍底下的發言，居然可以變化這麼大，不只轉換價值比翻書還快，甚至用各種手法挑撥離間關心礦業法的民眾，企圖用造成對立的負面影響為自己帶來民進黨支持者的選票，我們還要留著這種把選票看得比台灣民眾和環保更重要的市議員嗎？
綠黨傾注了大量資源在王浩宇身上，王浩宇也曾表示，自己退出後綠黨的新聞量直接減少了96%，陳思宇痛批王浩宇過河拆橋，且背棄那些支持綠黨、支持台灣環保更進一步的選民，更讓綠黨就此失去唯一的一席桃園市議員。原本還期待王浩宇可以記住自己是靠什麼議題起家，並盡可能回饋這些選民的期待，但目前為止，他卻表現得像個民進黨出身的市議員一樣，護航蔡英文對礦業法修法的跳票、護航蔡英文對藻礁維護承諾的跳票，因此1月16日希望選民可以站出來，投下支持罷免這位環保跳跳虎的關鍵一票。
(中時新聞網)
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