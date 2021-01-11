民進黨桃園市議員王浩宇罷免案於本月16日舉行投票，前民眾黨發言人陳思宇也出面催票，批王浩宇針對藻礁、礦業法的立場與過去不同，綠黨出身卻搖身一變成了民進黨打手，更不惜自打臉，因此呼籲選民站出來，投下支持罷免這位「環保跳跳虎」的關鍵一票。

陳思宇昨（10）日在臉書表示，去年七月底，環團召開記者會，希望藻礁生態可以被大眾重視，當時也見證了一次王浩宇驚人的轉變。過去在綠黨時，王浩宇稱「綠黨的態度清楚，就是不支持任何程度的開發」，但成了民進黨一員後，卻說「藻礁當然非常重要，但天然氣接收站對台灣的能源自主也很重要。」甚至刻意曲解記者會的內容，利用曲解、再理解、攻擊、公審的SOP四步驟，把環團保護藻礁的發言扭曲成不支持任何能源開發。

藻礁沒有變、環團的訴求沒有變，陳思宇說，變的只有王浩宇的黨籍，如果王浩宇的理念可以隨著風向和聲量輕易的改變，我們還需要這樣一個連選民期待都無法回應的市議員嗎？還能相信他會為自己獲得的每張選票負責嗎？

前民眾黨發言人陳思宇指出，王浩宇對藻礁、礦業法的立場與過去不同。（圖／摘自陳思宇臉書）

此外，針對民進黨遲遲無法完成礦業法的修法，進而導致多間礦場未通過環評、礦場營運可以跳過與原住民協商的環保悲劇，陳思宇也指出王浩宇是如何打臉自己。綠黨王浩宇表示，「礦業法畢竟是民進黨政府2016對選民的承諾，執政的這四年中，我們可以體諒民進黨完成許多進步法案，但無法完成礦業法的立法，民進黨還是責無旁貸。」而民進黨王浩宇的發言卻是，「亞洲水泥提供了務農、觀光外少數的穩定工作，礦業法過了，部落一半男人都得失業，孩子又看不到爸爸媽媽了。」

陳思宇不解，同一個人在不同黨籍底下的發言，居然可以變化這麼大，不只轉換價值比翻書還快，甚至用各種手法挑撥離間關心礦業法的民眾，企圖用造成對立的負面影響為自己帶來民進黨支持者的選票，我們還要留著這種把選票看得比台灣民眾和環保更重要的市議員嗎？

綠黨傾注了大量資源在王浩宇身上，王浩宇也曾表示，自己退出後綠黨的新聞量直接減少了96%，陳思宇痛批王浩宇過河拆橋，且背棄那些支持綠黨、支持台灣環保更進一步的選民，更讓綠黨就此失去唯一的一席桃園市議員。原本還期待王浩宇可以記住自己是靠什麼議題起家，並盡可能回饋這些選民的期待，但目前為止，他卻表現得像個民進黨出身的市議員一樣，護航蔡英文對礦業法修法的跳票、護航蔡英文對藻礁維護承諾的跳票，因此1月16日希望選民可以站出來，投下支持罷免這位環保跳跳虎的關鍵一票。

#罷免王浩宇的十個理由之五 #一人毀全黨 #理念與選票的價值衝突 #核心價值跳跳虎 對一個政治人物而言最重要的莫過於回應選民的期待、代替選民發聲他們支持的理念，但總是有不及格的政治人物為了自己的仕途而看準風向背叛原本的選民，甚至回頭痛罵當初... 由陳思宇發佈於 2021年1月10日 星期日

(中時新聞網)