民主黨準備2度彈劾川普。

大批川粉6日闖國會大廈鬧事奪走5條人命，外界呼籲川普在最後10天任期內主動下台，不過美媒引述消息人士指出，川普堅決不下台，甚至大吼「我不辭職」，最後10天他還有3大計畫要進行，包括重新執行部分公務、特赦自己在內等人，以及上節目宣揚任內政績。

美國「野獸日報」（Daily Beast）9日引述消息人士指出，8日川普在白宮內大吼「我不會辭職」，堅決表明不會在最後的10天任期內提前下台，他也痛斥民主黨人將會後悔對他提出第2次彈劾，批評他們是在「傷害國家」。

即便民主黨要再度彈劾他，內閣也不排除動用憲法第25條修正案讓川普提前免職，不過消息人士表示，川普似乎並不受這些奪權動向影響，一點也不擔心自己將被迫提早下台，他認為就算眾院通過彈劾，目前共和黨人控制的參議院也會擋下。另外他也堅持在總統位子上坐到最後一刻，並且設法讓自己留下好印象。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、「野獸日報」、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述消息人士報導，川普在最後10天任期內還有3大計畫要進行，第一，本周他將重新執行部分公務，包括拓展外交、進行交接工作、以及訪視美墨邊界。

第二，他可能再度宣布特赦，據信他將在拜登就職前的19日宣布特赦葛萊美獲獎饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne）及布萊克（Kodak Black）。

消息人士指出，川普不會將權力移交給副總統彭斯（Mike Pence）、要求他特赦自己，相反地，他最近一直詢問幕僚自己特赦自己的可能性。

第三，川普現在在和幕僚討論未來幾天接受不同媒體採訪、宣揚政績的可能性，據信川普可能將訪談重點擺在自己和女婿庫許納（Jared Kushner）促進中東和平的政績上。

「野獸日報」指出，儘管多名現任、前任官員不認為川普應該辭職，不過他們也認為，在拜登宣誓就職之前的這段時間，川普應該盡可能保持低調。曾在2016年擔任川普競選陣營顧問的班奈特（Barry Bennett）建議川普應該飛回佛羅里達州「待著」，「現在不是升高全國人民怒火的時候，聰明的領導人會明白雙方的怒火才是對國家的真正威脅。」

(中時新聞網)