台東縣池上鄉青農魏瑞廷趕在農曆春節前，特地捐贈自家生產的外銷良質米給關山鎮打火弟兄。魏瑞廷表示，因為關山是媽媽的娘家，此次是抱持感恩回饋的心來代表媽媽所捐贈。希望代表基層民眾謝謝這群消防人員，在平日無怨無悔的辛勤付出。

池上米聞名海內外，其中以在地青農魏瑞廷種植、生產、包裝的「米之谷」外銷米更是成功銷售包括美國、澳洲、歐洲、東南亞等國家。魏瑞廷表示，池上米有機會能外銷不只外國人有機會品嚐到台灣好米，更能讓居住在外國的台灣人吃到滿滿的家鄉味。

魏瑞廷指出，此次送給關山消防員、義消的是「米之谷」池上米，是專為外銷國外所生產量身訂製的，從栽種過程、碾製、包裝等全程都詳實記載在「區塊鏈」食品溯源履歷中，並3度送到梵蒂岡呈獻到教宗餐桌，讓外交部讚譽是成功的國民外交。

代表接受的關山義消分隊助理幹事賴忠儀感謝魏瑞廷的愛心捐贈，在這寒冷的冬季裡特別感受到一股暖流。賴忠儀指出，義消打火兄弟都是無給職的付出，不論白天或夜晚只要有勤務需要出勤都是義無反顧的投入，此次民眾以行動來肯定就是大伙感覺最好的回報。

(中時 )