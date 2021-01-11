披星戴月的公僕！不一樣的「月光族」台中市府燙平路段截至7日已達568條，長度約246公里，市長盧秀燕11日分送玫瑰花，向日、夜守護道路的燙平英雄及其家屬感達感謝，與市民朋友分享新里程的成果喜悅，建設城市的英雄，道路不只要路平，她是女性市長要求更要燙平，民眾很有感！貼心的盧秀燕知道11日剛好是建設局長陳大田生日，特別獻花祝賀生日快樂。

盧秀燕上任以來推動燙平專案，以每年燙平100公里以上為目標，在市府及施工團隊的努力下，高效率、高品質的專業，持續燙出每一條幸福好路。

建設局長陳大田說，燙平500，感恩無限，特别向工程人員及員工家屬表逹感謝。（盧金足攝）

盧秀燕說，城市建設的基石仰賴站在第一線的各區隊長、施工團隊、管線單位，「謝謝有你們以汗水不分晝夜、辛勞的付出，成就市民朋友每日生活笑容來源」，燙平道路500條是一個里程數字，但成就數字的最核心人物，是每一位燙平無名英雄的守護。她特別向燙平夥伴及家人們說聲「謝謝，台中有您真好！」。

盧秀燕強調，建設局提供安全、平坦道路服務品質，區域均衡發展理念，將資源均衡運用在山、海、屯及市區間；在市府投入道路改善預算時，持續努力向中央爭取前瞻計畫。今年提早啟動提案前置作業，道路考評成績更榮獲營建署直轄市組別「優等」佳績肯定。

建設局長陳大田表示，路平工程也要注意友善環境。（盧金足攝）

建設局長陳大田表示，燙平專案施工前，會提前要求進行孔蓋下地、老舊管線汰換、建案管線協調、排水溝蓋設置齊平、路基改善及無障礙設施改善等，有助提升道路平整、友善環境及減少重複開挖等優勢。

同時納入循環經濟觀念，推廣12米以下道路面層、底層及12米以上道路底層使用再生瀝青，降低道路工程對環境所造成的衝擊，落實環保理念。

台中市長盧秀燕11日分送玫瑰花，向日、夜守護道路的燙平英雄及其家屬感達感謝。（盧金足攝）

燙平專案執行時，為減少施工期間道路封閉可能造成的交通影響，施工前舉辦地方說明會、張貼施工通知單，提醒用路人改道資訊，並請交通指揮人員協助。

陳大田特別感謝台中市民的體諒，唯有大家的協助，才能完成更安全、平坦的道路，市府持續為大家嚴格把關道路品質。

會場播放燙平工程人員的工作情況，令人感動。（盧金足攝）

(中時 )