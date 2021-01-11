網路直播主「丟丟妹」李明珊擁有34E的傲人身材，加上自然豪邁的拍賣直播風格，廣受網友歡迎，還有直播天后之稱，年僅25歲就事業有成，而她也開始慢慢進軍演藝圈，上個月參加澎恰恰主持的台語節目時，就被直擊開著千萬超跑藍寶堅尼到現場，頓時掀起熱議。

據《鏡週刊》報導，丟丟妹上個月上節目《話山話水話玲瓏》，許多藝人都搶著和她拍照，她也拿出看家本領努力炒熱氣氛，而丟丟妹會去上節目，也是因為她和澎恰恰頗有交情，去年11月澎恰恰還曾到丟丟妹的直播中幫忙賣海鮮，當時線上觀看人數立刻飆破2萬。

錄影結束後，一行人一起去開車，這才發現丟丟妹開的車是藍寶堅尼，讓其他藝人自嘆不如，直呼「直播拍賣真好賺！」事實上，丟丟妹原本是安親班老師，一個月薪水不到4萬元，後來她辭掉工作幫忙家裡直播，沒想到接地氣的風格意外讓她暴紅。

丟丟妹靠著直播賺翻。(圖/翻攝自丟丟妹臉書)

丟丟妹目前在直播平台上有33萬粉絲，不只是靠著開賣前的性感辣舞，主要還是她常在直播中送東西，丟出多項商品再賣超殺價格，因此得到丟丟妹的稱號。

(中時新聞網)