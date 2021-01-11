人外有人、天外有天！婦產科名醫劉偉民昨天分享去超級貴婦家聚餐大開眼界的趣事，光是水果就擺滿9盤，且各有各的配色、造型，還分享他到廁所找不到沖水按鈕的窘境，天真以為是聲控馬桶，照片曝光後連網友也看呆，「貧窮限制了我們的想像」。

婦產科名醫劉偉民已是相當成功的社會人士，結果去了趟超級貴婦家作客，才知道自己是個十足的土包子。昨天劉偉民在臉書表示，他在貴婦家上廁所，竟找不到沖水按鈕，沒沖水的他不敢走出去，急得不知所措，關燈、關門馬桶也沒反應，還想說馬桶八成是聲控，急地用國、台、英語大喊「沖水」，卻依舊沒有反應，感嘆自己第一次當了土包子。

此外，劉偉民也PO出一張貴婦家的「滿漢全席」水果盤，有哈密瓜、蓮霧、芭樂、橘子、蘋果、櫻桃、火龍果等，各有不同造型，像是把哈密瓜雕刻成龍貓、蘋果上停一隻蝴蝶、火龍果有眼睛等，並透露這是貴婦家4個幫傭切的。

對此，網友紛紛留言「好驚人的水果…如果是我會飽到站不起來」、「果真令我大開眼界，光水果就那麽多種」、「哈密瓜龍貓可愛」，也有人表示「名醫也有束手無策之時？」、「所以到底怎麼沖水的」，「該不會最後用臉盆接水」、「這種造型應該是自動沖水吧」。

名醫劉偉民到貴婦家上廁所，找不到沖水按鈕。(翻攝自 劉偉民臉書)

(中時新聞網)