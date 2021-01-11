因為隔離而被迫缺席4場比賽的杜蘭特，今天好不容易回到球場上，整場比賽攻下36分、11籃板、4助攻，手感並沒有因為休息而冷卻，但籃網仍然因為厄文的缺陣導致戰力出現缺口，最終在主場慘遭雷霆129比116修理。

籃網在杜蘭特歸隊後士氣大振，首節就打出41比29的慶祝行情攻勢，但雷霆在第二節開始反擊，半場結束縮小落後分數來到7分差距。第三節喬治希爾、荷福德與托特連續得手，幫助雷霆反超比數，單節打出37比18攻勢，帶著13分領先來到決勝節。

雷霆不給主場球隊絲毫機會，持續擴大領先差距來到18分，杜蘭特反擊也顯得無濟於事，最終以13分之差苦吞敗果。

籃網整場比賽投籃命中率雖然有50.6%，但雷霆更加出色54.4%，而且失誤又比對手多，不輸也難，除了杜蘭特外，利維特21分，傑瑞特艾倫15分、10籃板，盧瓦烏12分。

雷霆陣營亞歷山大31分、6籃板、7助攻最出色，荷福德貢獻22分、6籃板，替補悍將迪亞洛挹注25分，喬治希爾14分，托特13分。

(中時 )