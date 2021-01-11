美股三大指數8日創收市紀錄新高，港股跨年連漲兩周，累升1,491點後，11日早曾升近三百點，重越兩萬八後有回吐壓力。

香港信報報導，恒生指數11日高開125點，報2,8003點，重上二萬八，之後曾升298點，高見28,176點，為2020年1月22日來，近一年高位；其後升幅收窄。國企指數升97點，報1,1053點；科指升1.4％，報8,756點。

美國發布最新中國軍方公司名單，阿里和騰訊不在其中。騰訊11日早曾升半成，高見602元，創近兩個月高位，最新升3％；阿里升2％，報228.8元。中國推新法反制美國制裁。中國商務部公布新規，阻斷外國法律與措施的「不當」域外適用。中移動及聯通高開2％後再走高，中移動曾升6.6％。

吉利上周五爆升，11日續破頂，曾飆6.8％，報35.5港元。舜宇光學升破200港元關，最新升8.1％，報204.4港元，再創新高，暫為表現最好藍籌。

中芯表示，OTC交易可持續到2月1日，股價11日早彈出，最高見過27.45港元，升9.8％。新能源股回吐，福萊特玻璃跌5.8％；信義光能挫6.4％。

(工商 )