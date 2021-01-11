周姓藥頭找來17歲少女幫他販毒，去年5月約少女吃晚餐後，將她帶往停車場「車震」，並拿少女手機拍下2人口交影片，事後少女控訴遭周下藥偷拍，但檢警勘驗影片後發現，當時少女是自己脫褲，且有看鏡頭、用手敲打手機螢幕舉動，認定少女入鏡時神志清楚，但周拍攝與少女性愛影片已觸法，台北地檢署依兒童及少年性剝削防制條例起訴周。

起訴指出，周男與少女是經友人介紹認識，周為躲避檢警查緝，並將第三級毒品賣給年輕人，透過少女聯繫買家。去年5月28日晚間，周男邀約少女共進晚餐，再以返家拿取物品為由將少女帶回家，之後開車載少女到北市松山區某停車場，周一時性起，要少女幫他口交，並在車內嘿咻車震。

少女為周男口交時，周拿出手機拍下過程，事後疑因影片外流，少女憤而提告，指在周男住處遭周男以毒咖啡包、不明藥錠，下藥迷昏後偷拍性愛影片，警方找到周男，周男已因販賣第三級毒品被檢察官起訴。

檢警勘驗影片發現，當時少女可自己行動，站立時並無腳步不穩情形，並有自行脫下褲子的動作，且少女與周男在影片中有斷斷續續交談，談話內容並無胡言亂語，答非所問情形，加上少女在影片中有詢問周男手機拍攝問題，少女也有看手機錄影鏡頭，並疑有操作敲打手機螢幕的聲響，認定少女當時神志清楚，未遭下藥意識不清情形。

檢方認為，周男雖沒下藥偷拍，但他偷拍與少女性愛影片，仍涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》拍攝少年性交行為影片罪，依法起訴。

(中時 )