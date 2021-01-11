又有外送員被餐廳嗆！這次發生在台北市，位在某家百貨公司內的泰式餐廳「泰集」。一名UberEats外送員指控，前往餐廳取餐時，被店員嗆「閉嘴」、「去外面等」。泰集在臉書粉專發出道歉聲明，「完全是敝公司的問題」。

該外送員在「UberEats台灣」社團表示，當天他為了取餐，因餐廳位在百貨公司內，又沒給詳細樓層，得靠自己查詢才抵達。不料到了以後竟然被店員嗆「閉嘴」、「去外面等」，兩人發生爭吵，店員還揚言請安管處理。

外送員氣到放話：「以後百貨一律棄單」，獲不少同行聲援。餐廳粉專更被分享，已有網友號召出征。

「對於與外送大哥衝突對話中，敝公司員工說了不佳的情緖化字眼及不當的態度，完全是敝公司的問題，目前已請該名員工先行休息幾天並調離原單位！」

泰集發出上述道歉聲明，並於11日公布監視器畫面，還原事件經過。泰集強調將深刻檢討，同時加強員工訓練及人手增補，希望有機會向當事人當面表達歉意，也向所有辛苦的外送人員致歉。

(中時新聞網)