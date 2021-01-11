中藥鉛中毒案 消基會今替30人求償12.7億元

中部鉛中毒案，消基會中區分會組成團訟律師團受30名被害人委託提出團體訴訟，依《消費者保護法》規定，向盛唐中醫負責人呂世明、欣隆藥業負責人歐國樑及九褔中醫負責人洪彰宏等3名被告，請求受損害賠償額5倍的懲罰性賠償金，共新台幣12億7465萬餘元，今天上午向台中地方法院遞狀。

消基會中區分會主任委員李淑女律師等人今天上午到台中地院遞狀為委託的30名受害人，提起團體訴訟。其中向盛唐中醫呂世明求償有20人，年齡最大85歲、最小的5歲，受害者血中鉛濃度檢測結果最高高達118.8 ug／dl、受害5歲小妹妹血中鉛濃度高達34 ug／dl；向九褔中醫洪彰宏求償有10人，該10名受害者中，年齡最大69歲、最小的12歲，受害者血中鉛濃度檢測結果最高高達173ug／dl。

消基會中區分會組團訟律師團認為，被告等3人身為中醫師及藥材商竟明知不得調劑「硃砂」、「鉛丹」二種含重金屬的中藥口服藥劑，擅自調劑並高價出售給消費者，導致消費者受不可回復的重金屬中毒，嚴重侵害消費者身體健康，依《消費者保護法》請求受損害賠償額5倍的懲罰性賠償金。

團訟律師團表示，求償金額共台幣12億7465萬9698元，包括盛唐中醫呂世明、欣隆藥業有限公司及歐國樑應連帶給付5億7511萬餘元；九褔中醫洪彰宏、欣隆藥業有限公司、歐國樑應則連帶給付6億9954萬餘元。

(中時 )