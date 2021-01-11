周一原油價格下跌，歐洲實施嚴格的防疫封鎖措施，以及全球第二大原油用戶中國啟動新的人員移動限制，再度觸發對全球燃油需求的擔憂。

布蘭特原油期貨由升轉跌，目前下跌42美分或0.8%，報每桶55.57美元，稍早前一度漲至56.39美元，創下2020年2月25日來新高。在此之前，布蘭特期油已經連漲4個交易日。

美國西德州中質原油（WTI）下跌22美分或0.4%，為每桶52.02美元。上周美國期油站上近1年來新高。

Axi全球首席市場策略師Stephen Innes出具報告指出，亞洲再度爆發新冠肺炎疫情熱點，中國河北省有1100萬人處於封閉，加上些許美國聯準會政策的不確定性，在今天上午觸發一些獲利了結賣壓。

中國國家衛生部門周一表示，中國大陸的新冠肺炎確診數創下逾5個月來最大單日增幅，因為首都北京周圍的河北省新增感染病例持續升高。

此外，牛津大學的新冠疫情政府應對追蹤指數OxCGRT顯示，歐洲大部分地區現在正處於最嚴格的限制措施。該指數評估旅行禁令，以及學校和工作場所關閉等指標。

儘管如此，美國總統當選人拜登（Joe Biden）表示本周將宣布數兆美元的新紓困計畫，以及沙烏地阿拉伯上周承諾在2、3月每日自願額外減產100萬桶，仍為原油價格下檔帶來支撐。拜登這些新的援助措施，大部分將透過擴大借貸來支應。

(時報資訊)