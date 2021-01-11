施羅德投信定調2021年全球債市投資前景看好，各國分歧的財政政策將為主動選債帶來投資機會；宏利投信認為：相較於已開發市場債券，亞洲債券更受投資者青睞。而在債券種類中，投信業者認為綠色債券＆ESG債券又相對受到青睞。簡而言之，2021債市有4大主軸，主動選債、亞洲債券、綠色債券、ESG債券。

施羅德投資固定收益策略師James Bilson指出，財政政策正受到政治因素的驅動，相反的，貨幣政策受到官僚性質所影響。這將導致經濟出現更大的差異，使各國走上不同道路，並出現投資機會。儘管各國將會在財政政策的中期計畫上做出不同的決定，但預期成熟市場在2021年仍將保持足夠的財政支持，使經濟復甦獲得動力。在成熟經濟體中，綠色投資的就業機會似乎多於傳統投資。例如，勞動密集度（扣除傳統產業的工作損失後）估計為：每投資100萬美元於綠色電力就有8個工作職缺，在高效的新建築物（如學校和醫院）則有2-13個工作職缺，透過高效農業幫浦和回收利用的綠色水，以及衛生設施可創造6-14個工作職缺。

宏利投資管理亞洲區（日本除外）定息產品部副首席投資總監Murray Collis表示：相較於已開發市場債券，亞洲債券更受投資者青睞。例如，中國債券將在2021年透過獲納入指數繼續吸引外資流入，加上印尼及南韓10年期主權債券的交易價格遠高於美國國庫債券。

Murray Collis分析，信貸方面，美元亞洲企業債平均具備投資級別評級，而其亦相比美國信貸市場存在殖利率溢價及在2020年的跌幅較低，我們認為亞洲債券可吸引全球投資者。隨著氣候變化、人口結構及企業治理成為投資者最為關注的主題，亦發現可持續亞洲債券存在具吸引力的投資機會。此外，數據指出相對於傳統債券，永續投資能夠實現同等水準甚至更好的報酬率。例如，摩根大通ESG亞洲信用指數及摩根大通亞洲信用指數的累計表現均為43%，但前者的碳排放密集度（每百萬美元收入相等於196.2噸二氧化碳排放當量）不及後者（每百萬美元收入為419.5噸二氧化碳排放當量）的一半。因此，我們認為亞洲固定收益投資組合不僅應考慮ESG風險，同時亦應主動把握ESG機會。

(時報資訊)