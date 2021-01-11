群聯(8299) 2020年營運不俗，2021年更延續這波成長趨勢，董事長潘健成表示，NAND Flash需求很強，到第三季恐出現供不應求，今年營運沒有悲觀的理由，今股價反映今年樂觀預期，盤中攻上377元漲停鎖住。

群聯2020年12月合併營收為41.75億元，年成長2%、月衰退1%，2020年累計營收達484.97億元，年增率將近9%，創歷年營收新高，且出貨量、市占率也紛紛刷新歷史新高。

潘健成表示，NAND Flash目前看到需求很強，到第三季恐出現供不應求，且除5G的趨勢外，因為智慧型手機、筆記型電腦的儲存容量持續加大，這也是將造成供不應求的原因之一。

潘健成也點出，以群聯來說，目前消費性產品比重不到30%，遊戲機產品比重約15%至16%，工業類產品約占16%至17%，且嵌入式產品比重已經超過10%，顯示出群聯營運已與NAND Flash季節性脫鉤，他強調，今年營運確實沒有悲觀的理由。

群聯加碼興建廠房暨附屬裝卸停車空間，持續擴大研發人才招募，於上周末舉辦動土典禮，群聯廠房附屬停車場興建為地下兩樓及地上九樓的大樓，總投資金額超過8.2億元，總樓板面積約9400坪，規劃增加超過1000位人員使用空間與相對應停車位，預計2022上半年底前完工並落成啟用。

此外，群聯五期廠區興建也進入至上樑的階段，預計於今年2021年底前完工並落成啟用，五期廠區將增加1.3萬坪的使用空間，並預估可增加1500至2000位研發工程師，持續維持群聯之全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片研發中心之領先地位。若再加上廠房附屬停車場新增之使用空間，整體總使用建坪將一舉超過4.29萬坪，顯示群聯不僅持續為接下來的成長動能佈局，更宣示持續加碼投資台灣及扎根永續經營的決心。

潘健成也強調，疫情讓全球的生活與工作型態有了本質的改變，大眾開始逐漸習慣遠距上班、視訊會議、與遠距教學等「新正常」型態；而「新正常」的生活方式也持續的刺激雲端服務應用、線上影音服務、行動設備、與遊戲電競等需求，這些都是群聯近幾年持續佈局的NAND儲存應用領域，也是群聯持續擴增研發人員與研發支出，並在這20年來累計研發總投資超過300億元與土地廠房設備等資本支出超過60億元的主要因素。

(時報資訊)