達能（3686）公佈12月營收為998萬元，較去年同期成長11.93％。12月初矽原料供應量充足，多晶矽價格在市場供需壓力下，持續微幅下滑；不過12月下旬則因新年假期及下游廠商在農曆年關前的備貨需求，多晶矽價格反而略為回升，因此達能科技12月產品售價雖與上個月持平，營業收入則受匯率影響較前月微幅下滑，不過相較於去年同期業績仍有11.93％成長。

目前正值農曆年關前的備貨需求期，預期原料及各項太陽能產品價格於農曆年前應有機會維持穩定。同時在上游矽原料供應回復至供需較為平衡的狀態下，預期今年上半年供應鏈價格應可相對平穩。在因疫情而展延的安裝併網項目重新啟動下，今年全球各國太陽能的裝機需求或有機會穩定成長。然而近來新冠肺炎在全球各區域國家疫情仍持續嚴峻，變種病毒的高傳染性令社會大眾普遍不安，即使部分國家已開始施打新冠肺炎疫苗，仍需觀察是否能有效抑制新冠肺炎疫情，因此今年全球太陽能產業的裝機需求仍需視新冠肺炎疫情控制之後續發展而定。

達能科技於去年第四季決定以再生能源發電事業為公司轉型經營的新方向目標，同時積極尋找此領域之策略合作夥伴，努力往太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。去年底已成立太陽能系統子公司，目前仍積極洽談與策略夥伴之合作模式及未來發展目標。此外，考量轉型之營運規劃及持續擴大規模發展，將尋求辦理國內現金增資，同時積極處理建物和少數設備資產，以充實轉型所需營運資金並強化股東結構。

(工商 )