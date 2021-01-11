90年代愛情小說家瓊瑤作品改編的電視劇，叱吒整個華人圈，不僅捧紅劇中年輕演員們，也讓許多演唱主題曲的歌手攀上事業高峰，有布農族血統的實力派歌手高勝美，就幾乎成了瓊瑤御用歌后，而如今51歲的她已鮮少出現在螢光幕前，近日卻有網友曬出一段影片，曝光高勝美現身大陸安徽偏遠農村，沒有什麼打扮就登台，顯得落魄。

高勝美是上格唱片簽下的第一位歌手，歌聲細膩清亮，外型也相當美麗，她被簽下推出第一張專輯後，很快就闖出知名度，受瓊瑤劇組邀約，演唱〈青青河邊草〉、〈千年等一回〉、〈望夫崖〉、〈海鷗飛處彩雲飛〉等八點檔同名主題曲，隨著瓊瑤劇熱播，高勝美也登上歌唱事業頂峰，獲封「高八點」、「甜歌天后」等封號。

51歲的高勝美被目擊在安徽偏僻鄉村登台，沒精心打扮，被嘲落魄。(翻攝自微博)

雖然高勝美擁有溫婉外表與好歌喉，但51歲的她始終小姑獨處，也漸漸淡出螢光幕前，直到最近有網友曝光一段影片，說是看到久未露面的高勝美到安徽省阜南縣東方村商演，網友表示這只是個村落級的小型演出，所謂舞台不過就是空地上搭的一個簡單戲台，上頭隨意放了幾口音箱，而高勝美穿著紫色長版羽絨外套禦寒，妝髮也沒精心打扮，就這樣上了台。

也因為沒有刻意打扮，高勝美登台時，底下民眾幾乎沒認出她來，事後才知她有來演出，被嘲笑如今竟需要接如此偏僻地方的演出，外型又如此，顯得落魄，但也有現場觀眾表示高勝美寶刀未老，即使演出現場條件差，她仍賣力演唱毫不敷衍，且歌聲完美，「簡直跟CD一樣」。

(中時新聞網)