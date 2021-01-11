大陸國家衛健委統計，1月10日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例103例，其中境外輸入病例18例（廣東7例，遼寧4例，天津2例，上海2例，福建1例，雲南1例，陝西1例），本土病例85例（河北82例，遼寧2例，北京1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
此外，1月10日0至24時，河北省新增82例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告77例（27例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告5例。無新增死亡病例，無新增疑似病例。
1月10日0至24時，河北省新增49例本地無症狀感染者，均為石家莊市報告。
截至1月10日24時，河北省現有本地確診病例265例（危重型1例、重型9例、普通型255例）、境外輸入確診病例2例（普通型）。累計治癒出院病例367例（含境外輸入34例），累計死亡病例6例，累計報告本地確診病例604例、境外輸入病例36例。尚在醫學觀察本地無症狀感染者203例、境外輸入無症狀感染者5例。
(中時 )
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