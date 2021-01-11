高雄市三民區深夜驚傳槍響，河北二路上1輛停放在路旁的賓士車遭歹徒用瓦斯鋼珠槍損毀，警方到場後歹徒已經逃逸，經過鑑識後，共起獲16顆鋼珠，賓士車有8處彈孔，初步研判是個人恩怨所致，目前警方已經鎖定3名涉案嫌犯，正展開追緝。

據了解，槍擊案發生在10日深夜22時許，當時車主到友人住屋處聊天，卻傳出陣陣槍響，于男與友人出外查看時，發現停放在民宅外的賓士車遭到槍擊，但嫌犯早已逃逸無蹤，便立即向警方報案，賓士車擋風玻璃及車身都被鋼珠毀損，共有8處彈孔。

經過警方初步了解，犯案歹徒共有3名，他們於10日晚間22時許從新興區七賢路上搭乘計程車，並在案發地附近下車，再步行至案發現場朝著賓士車以瓦斯槍毀損車體後，隨即搭乘計程車逃逸。

警方查訪發現，3名歹徒與于男並不認識，且于男案發前曾與女友發生衝突，不排除是女友教唆歹徒開槍，警方已經根據車號，循線找到搭載犯嫌到案發地的黃姓運將，並朝感情糾紛偵辦，目前已經掌握特定對象，正全力追緝犯嫌到案說明，進一步釐清相關案情與詳細動機。

(中時 )