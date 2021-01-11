王姓男子去年10月搭乘捷運文湖線時，見1名OL獨行，一路尾隨，不但抓住對方的手，在她手上塗抹不明液體外，還在車廂內緊抓她手，再以下體磨蹭，甚至一度欲摀住她嘴巴，要她不能聲張，台北地檢署依強制猥褻罪起訴這名捷運變態狼。

起訴指出，王男去年10月1日下午6時，搭乘北捷文湖線，在大安站與科技大樓站間，見1名OL獨行，尾隨她搭乘手扶梯，進而以手緊抓住她手，並塗抹不明液體。

OL驚嚇之餘，趕緊抽手，並進入洗手間沖洗，再進入車廂，不料王男躲在洗手間外頭，見她離開洗手間後繼續尾隨，也進入車廂。

王男進入車廂後，竟直接走到OL面前，再抓起她的手，用自己下體磨蹭洩慾，OL高聲怒斥王男「死變態」，王男竟動手欲摀住她嘴巴，遭OL抗拒，王男逃至其他車廂。

OL見王男離去，立即按下車廂內警鈴，指有捷運變態狼出沒。隨後王男在科技大樓站上手扶梯時被保全攔下，並報警處理。

(中時 )