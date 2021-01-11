支持美國總統川普的示威民眾6日闖入國會大廈，促使國會議員轉至一個秘密地點避難，可能因此接觸到某個確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的患者。

美國國會主治醫師莫尼罕（Brian Moynihan）今天通知所有議員，他們有暴露於病毒的風險，並敦促他們接受篩檢。

莫尼罕寫道：「許多國會成員6日被保護性隔離在一個大房間內，有些人待了好幾個小時。」他說：「那些人可能都接觸到另一名感染新型冠狀病毒的患者。」

美聯社報導，這名染疫者的身分並未公布，目前尚無相關細節。

支持川普的示威民眾當天衝破障礙闖進國會大廈，在各大廳和辦公室遊蕩亂翻，數十名議員因此被帶到安全的地點。

有些國會議員在大房間內困了數個小時，有些人待的時間則較短。

在一支影片顯示部分共和黨議員在大房間內沒有戴口罩後，一些議員和工作人員十分生氣。

報導還說，那些沒有戴口罩的共和黨人中，包括挺川普的喬治亞州新科眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），她曾表態支持極右派陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）。

川普如今恐因煽動支持者而面臨彈劾，那些支持者在前往國會大廈前，曾在白宮附近聚集。眾議院可能在近日對彈劾案進行表決，而不到兩週後，民主黨總統當選人拜登將於20日就職。

示威民眾當天闖進國會大廈後，一名國會警察被滅火器擊中頭部傷重不治，另有多名警察受傷。一名來自加州的女性命喪國會警察槍下，另有3人在那場混亂中被緊急送醫卻仍不治。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1100111

(中央社)