真理大學無預警更換台灣文學館門鎖，讓一手創辦台文館的82歲老教授張良澤無法進入，社會一片譁然。國家圖書館今天表示，這幾年來，持續與張良澤教持聯繫，企盼爭取其捐贈或出售其藏品，在國圖南部分館暨全國聯合典藏中心典藏。

國圖於台灣舊籍文獻之徵集不餘遺力，舉凡日治時期台灣明信片、各地老照片、舊籍、地方誌、古書契、家譜及碑碣拓片等，均為徵集的對象。為妥善保存這些珍貴的台灣歷史記憶，國圖並建置「台灣記憶Taiwan Memory」系統（網址https://memory.ncl.edu.tw/index）供全民查詢檢索及應用研究。

以日治時期台灣明信片為例，國圖計典藏4000餘幅日治時期所發行的明信片，包含都市街景、山川名勝、官舍建築、交通航運、農業物產、自然資源、風土民情、原住民族和政令宣傳等主題，為日治時期台灣留下珍貴的影像紀錄。

國圖館長曾淑賢表示，張良澤典藏數千張日治時期台灣明信片，但僅1／4已出版；另張良澤擁有的老台灣文獻共有約1萬冊，其中有5、6000冊是1945年前，有的還可溯及17世紀，相當珍貴。

曾淑賢說，張良澤過去曾捐手稿給國圖，國圖的人也曾到過台南真理大學的台灣文學館參觀過，如能透過合併典藏方式，將可透過國圖的數位化及台灣記憶系統進行資源分享，有助於民眾研究和瞭解台灣各時期社會、經濟、農業及文化等方面之發展。

曾淑賢說，國圖正要在台南新營興建南部分館暨全國聯合典藏中心，希冀能建立台灣文史資料特色，除國圖已典藏豐富的明信片、老照片、地方誌、古書契、族譜、海報及當代名人手稿外，若能爭取到真理大學台灣文學資料館及張良澤的藏品贈送或寄存國圖，將能透過專業的整理及典藏，以及結合國圖其他書刊資料，提供給民眾最方便的利用，嘉惠更多對臺灣文史有興趣之學者或民眾。

(中時 )