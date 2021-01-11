宅經濟全面助攻，中興保全科技及其子公司12月合併營收為12億4923萬元，較上年度同期增加5630萬元，成長4.72％，2020年累計合併營收為137億0637萬元，更創下近5年來新高記錄，年成長2.2％。

中保科技表示，集團旗下各事業體表現優異，其中主要以協助客戶現金、有價票券提領、整鈔有價物品運送等服務的「立保保全」，2020年因服務銀行客戶增加ATM市場布局，連帶增加立保服務機台數量，加上承接各大銀行運送振興券業務，立保保全全年成長較去年增加約1.1億元。

此外，「保創科技」受惠各大案場的專案驗收認列，2020年累計合併營收較去年度同期增加約2.77億元，也是集團金雞母。

中保科技副董事長林建涵說，去(2020)年新冠疫情爆發後，中保科技立刻推出符合市場需求的「非接觸式」門禁系統，另外整合3D立體臉型辨識與熱顯像體溫感測攝影機，方便員工「刷臉」通關的設備也非常受到市場歡迎；中保科技落實「服務走在需求之前」，營收穩定成長。

中保科技2020年為高雄市政府建置智慧城市試驗場域，針對高雄市區交通、空氣汙染、校園安全管理等痛點，藉由「智慧路燈」加掛AI攝影機等偵測設備，進行環境分析、車流統計、車牌辨識等服務項目，協助市府透過科技進行城市治理，受到市府好評，2020年智慧城市業績較2019年同期成長120％。

此外，中保科技亦攜手中國科大打造「建築智慧化技術人才培訓基地」，規劃涵蓋智慧居家、智慧防災、智慧照護、智慧節能、智慧防盜解決方案，透過實際軟硬體運作串接，讓師生瞭解智慧住宅的IOT架構，透過實作過程「基礎防災監測、異常連動防護、智能情境連動」等，將相關裝置及服務「無限」串連及延伸，體驗消費者真正進入到物聯網生活，享受安全、便利與舒適，全面提升生活品質。

中保科技透過物聯網無線傳輸、無限連結的技術，和設備可無限擴充連結的特性，逐一疊加擴充各項設備及服務。此外，雲端後台管理儲存所有回傳的大數據資料，彙整分析後提供使用者實際需要的資訊及服務。 中保科技不只提供監控系統等硬體設備，也完整規劃智慧居家、智慧建築、智慧物業管理等等智能化應用管理方案，協助師生更具體了解各種規劃應用方式，受到校方好評。

(中時 )