徵才市場穩定盤堅，104人力銀行(3130)統計，三大科學園區及週邊地區受到半導體護國神山的庇蔭，最近半年徵才逆勢成長10％；過去5年，隨著積體電路廠向中南擴建，中部及南部科學園區急起直追，中南兩大科學園區徵才強彈近20％，大於竹科同時期的12％。

元旦開春，104人力銀行線上工作機會數70.6萬個，繼2020年12月的70.7萬個，連續第二個月穩站70萬大關，也是最近6年同期次高，僅次於2018年1月的73.3萬個。104人力銀行總經理黃于純指出，2020年第2季是肺炎疫情衝擊就業市場的谷底，從第3季開始，企業徵才已漸回溫，第4季因為遞延效益持續，反而淡季不淡，並創年度最高峰，展望2021年，若無「黑天鵝」再襲，徵才動能可望延續，目前仍是優勢人才多頭的求職市場。

科學園區是台灣經濟命脈，截至2020年10月，三大科學園區本身及週邊地區的工作機會持續增加，從電子資訊、半導體、軟體網路延伸到居住類的營造業，以及民生消費類的休閒餐飲業、批發零售業等。

根據104人力銀行徵才資料庫，三大科學園區及週邊地區2020年下半年平均每月15萬個工作機會，占全體同期的23％，即全體平均每四個工作機會，就有一個來自科學園區及其週邊。園區產業特性，相對不受疫情影響，工作機會數比2019年同期增加10％，相比全體徵才市場年增1％；追蹤過去5年，工作機會數成長16％，也高於全體增幅的11％。

三大科學園區因發展時間先後、週邊腹地大小差異、以及區域原始產業特性，使得各區徵才略有差異。其中，以中部科學園區及其週邊徵才6.6萬人居首，主因台積電7奈米2018年落腳中科、帶動供應鏈廠商相繼進駐，加上大台中地區幅員遼闊、民生消費產業興盛，5年徵才成長19％力道最強。

竹科及其週邊目前5.4萬個工作機會中，主要來自電子資訊業2.2萬個。中科6.6萬個工作機會中，1.3萬個來自住宿餐飲業，隨著都會區房產熱絡、以及台積電7奈米2018年落腳中科拉動廠房興建，中科及其週邊徵才以建築業五年強彈200％最飆。南科及其週邊徵才3萬人中，以電子資訊業6,000人最多，同因台積電5奈米2020年下半年進駐南科、3奈米預計2021年進駐，建築業5年徵才成長157％。

(時報資訊)