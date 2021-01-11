統振(6170)2020年12月合併營收為2.29億元，除了因出售轉投資統達公司部份股權，合併營收自2020年9月起不再納入，加上能源事業市場因電池芯缺料短期影響，相較前年同期減少43.53%，統振2020年全年度合併營收達35.63億元，年減少7.58%。

統振表示，2020年度雖因疫情對整體營收帶來嚴峻的考驗，但受惠於後疫情時期推動歐美市場的宅經濟大量需求增加，帶動旗下3C電池封裝產品保持良好的銷售業績，尤其在電商平台的銷售表現明顯成長，推進公司能源事業部即使在出售轉投資統達公司部份股權後，其事業部的營收仍保持年增率正成長的表現，加上金融科技業務與流通事業奠定公司營收穩健基礎，是挹注統振去年全年度整體營收保持在30億元以上水準的主要原因。

統振指出，看好全球電池需求仍將持續成長趨勢明確，旗下3C電池封裝產品之主要原物料的電芯，多年來的採購對象均來自日本及韓國等國際知名電芯大廠，故在電池安全性、穩定性、效能等具有高度競爭力，是2020年度能源事業部業績保持年增率正成長的關鍵，統振亦持續挾著競爭優勢積極拓展市場版圖，對未來整體營運帶來正面的挹注。

展望2021年，統振兩大事業部引擎動能火力全開，一方面，觀察全球疫情接踵而來，各國採取刺激經濟政策力道持續擴大，且目前電池芯市場供需失衡，雖短期發生缺料之情形，使得原物料、運費相關成本墊高，再加上匯率波動加劇等，統振將進一步與客戶針對新訂單研擬漲價協議，有助於創造整體營運正面效益；另一方面，瞄準台商回流帶動外籍移工需求的人數增加趨勢明確，積極拓展公司布局金融科技的移工匯款業務更多市場份額，推進統振未來營運向上成長。

(時報資訊)