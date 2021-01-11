新竹4個月大的小BABY，斷斷續續哭鬧外，並出現不喜歡喝奶的異常表現，父母警覺送到中醫大新竹附設醫院，急診室主任游俊豪以超音波確認是「腸套疊」，兒科主任陳思融與醫療團隊施以「顯影劑灌腸復位術」，經過約10分鐘完成手術，小BABY的腸恢復正常，已可正常解便。

陳思融表示，「腸套疊」是小兒常見的腹部急症之一，一段是指腸子被推擠到另一段腸子裡，可以是大腸套入大腸，小腸套入大腸，小腸套入小腸，或甚至是小腸套入小腸後再套入大腸的「連環套」。

「4個月大小BABY罹患腸套疊，比較少見！」陳思融說，典型腸套疊好發在6個月以上到3歲的嬰幼兒，目前醫界仍不清楚腸套疊真正發生的原因。

嬰幼兒發生腸套疊求診時，可能多會被認是腸胃炎、腹脹或便祕等病症引起。急診室主任游俊豪有豐富的臨床經驗，先以X光基本檢查，再掃腹部超音波，確診這名小BABY為腸套疊。

小兒科醫師林佐臨建議父母親，發現BABY出現間歇性哭鬧，食慾明顯改變及嘔吐，一定要儘速就醫，及時的診斷與治療，將可大大減輕腸套疊的威脅。

若等到出現血便，看起來很像「草苺果醬」，代表腸套疊時間拖延過久，腸道組織缺血，黏膜糜爛壞死出血即血便，易導致腸壁破裂穿孔引發腹膜炎，若發炎感染擴散到全身，會造成敗血症休克。

(中時 )