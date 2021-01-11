記憶體模組大廠廣穎電通（4973）公佈2020年12月及第四季合併營收，雙創2020年高點，累計全年合併營收為43.70億元。

廣穎去年12月營收為4.40億元，月增15.1％，相較2019年同期成長16.9％，不僅月增與年增均有雙位數成長的好成績，且為2020年單月營收最高點，更創下近33個月以來新高紀錄，營收表現亮眼。

而第四季營收則為12.32億元，年增15.0％，季成長也有5.6％；第四季營收為去年單季最高，也是近11季以來的最佳成績。無論是單月還是單季營收，廣穎皆攀高點，同步寫新猷。去年全年合併營收為43.70億元，相較2019年呈現雙位數成長，年增13.7％。

近兩年來，廣穎透過不斷堅持並徹底執行「市場調整」與「產品結構多元化」策略，輔以「品牌力」的不斷積累成功轉型，致使營運績效持續向上攀揚。

雖2020一整年持續受疫情影響，使通路經濟活動諸多停滯，但相對的宅經濟商機卻趁勢崛起，無論是在家上班、遠距教學、遊戲電競、亦或電商購物需求均居高不下，由此帶動個人電腦與電競設備的更換與升級，使SSD及DRAM需求拉貨動能大增，電商領域也持續正向發展。

展望2021年，雖不可避免的仍要與疫情共處，然廣穎將持續進行轉型策略、專注瞭解各國市場的使用者需求，並確保優異產品品質與發揮產品設計的深厚實力；此外，也將在今年投注更多心力專注於工控領域，同步進行產品完整性佈局與恪守產品高品質策略，續往全球工控市場推進，因應快速發展的5G、AI以及物聯網趨勢。

(工商 )