數位加密貨幣龍頭比特幣(Bitcoin)開年瘋漲，依交易平台coindesk數據，上周末還曾締造41962.36美元歷史新高，但對英國程式設計師豪爾斯(James Howells)來說可能都是煎熬，2013年他在大掃除時不小心將存有7500枚比特幣的硬碟丟進垃圾桶，想起後要申請挖垃圾場找硬碟也被拒絕，若以比特幣最高價估計，損失約3.147億美元(約88.9億台幣)。

豪爾斯從2009年比特幣早期出現時就開始用電腦挖礦，存到7500枚，但因收益有限，2013年停止挖礦，挖礦機也賣了，只留硬碟。他不小心弄丟硬碟時，比特幣1枚約100美元，因此損失大約75萬美元左右。

不巧，或者說不幸的是，在豪爾斯丟掉這批比特幣後，價格就開始飆升，2017年首次突破每枚2萬美元時，他終於受不了，發動眾籌打算湊740萬英鎊獲得開挖垃圾場許可，但被政府以可能造成汙染、引爆沼氣等理由拒絕。事實上，據外媒報導，該垃圾場每年會新增5噸垃圾，就算取得開挖許可，豪爾斯想找回硬碟可能性也相當渺茫。

2018年比特幣高達約70%回調或許會讓豪爾斯心裡稍微好過，但去年底開始漲勢更瘋狂，他的無心之失代價也持續飆高。現在1枚比特幣已是足以買輛特斯拉Model 3標準續航升級版還有找。

豪爾斯可能不是孤例。據區塊鏈分析公司Chainalysis去年6月報告，至少有370萬枚比特幣超過5年沒有流動；加密數據公司Glassnode甚至估計，有約300萬枚比特幣永久遺失。

據大陸「雷鋒網」報導，像豪爾斯這種狀況可能難以挽救，但若只是忘記密碼或者記錄密碼的文件遺失，還是有幾種方法可以找回，一是透過駭客或數據修復服務公司查看密碼，不過要價不菲，一般在500至2500美元間；二是找專門的加密貨幣錢包尋回服務公司，它們有專門軟體可以產生數百萬個潛在密碼，用逐一測試的方法暴力破解，但要價更貴，要抽成尋回資產的20%；最後是透過催眠喚醒記憶，但成功率大約僅50%，基本費用是1枚比特幣，成功找回要另抽資產5%。因此，雷峰網建議，最基本還是做好備份，免得成為過路財神。

比特幣價格波動甚為劇烈，在創高後不到2天時間，台灣時間今天(11日)凌晨4時29分就曾回探35322.20美元，與歷史峰值相差逾6600美元。至上午10時44分暫報36956.72美元。

(中時新聞網)