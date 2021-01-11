幽默還創意？正妹卸妝嚇跑變態男 陸廣告疑侮辱女性挨轟

女性朋友妝前妝後一直是外界的熱門話題，近日大陸某卸妝濕紙巾品牌「全棉時代」，便以此為題拍了廣告，希望能刺激買氣；不料，廣告內容卻因涉嫌侮辱女性，暗示女生妝前妝後差距大，素顏醜陋而引發爭議。

根據《瀟湘晨報》報導，影片中，一名穿著短褲的正妹夜間走在大馬路旁，身後卻有一名可疑男子尾隨；此時，這名正妹靈機一動拿出卸妝紙巾擦臉，素顏的樣貌嚇退了跟蹤的怪人。

影片播出後，遭大批網友砲轟，質疑廣告內容不尊重女性，情節也有很大爭議，「用女性群體的恐慌甚至傷痛來做廣告創意，還振振有詞，腦子有毛病嗎？」、「不是單單侮辱女性好嗎？尾隨女性這種事也可以用來拍廣告？這是犯罪」、「尾隨女性醜化女性這種事用來打廣告噁心死了」、「這對男性女性都不友好吧」、「重點不是妝前妝後差距，而是覺得女人被尾隨騷擾是女人化妝的錯」。

對此，廠商8日回應表示，「影片內容皆為廣告創意，是為了突出商品的清潔功能，只是廣告創意，沒有任何物化女性的意思。」沉寂2日後，疑似見擋不住外界排山倒海而來的批評聲浪，終於在10日發出道歉聲明，坦言作業有疏失，會立即將廣告下架，並將此事引以為戒；但因聲明中大部內容揚頌公司創立宗旨，以及擁有先進技術等情事，再度遭到質疑並非真心致歉。

(中時新聞網)