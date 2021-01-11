大陸民航局1月10日通報，各航空公司自1月11日0時起，繼續暫停中英間定期客運航線航班運行。

通報稱，為進一步妥善應對英國新冠變種病毒可能對疫情防控工作帶來的影響，按照國務院聯防聯控機制要求，依據《傳染病防治法》、《國境衛生檢疫法》、《突發事件應對法》和《民用航空法》等有關規定，民航局要求運營中英間定期客運航班的航空公司，自1月11日零時起，繼續暫停中英間定期客運航線航班運行。

此外，據大陸交通運輸部微信公眾號周日（10日）消息，大陸國務院聯防聯控機制春運工作專班當日成立，並在交通運輸部召開第一次會議，確保疫情不因春運擴散。

會議指出，當前新冠疫情防控形勢嚴峻複雜，統籌工作難度較大，要統籌做好今年春運疫情防控和運輸服務保障工作，減少不必要出行，減少人員聚集，減少在途風險，確保疫情不因春運擴散。

春運工作專班在國務院聯防聯控機制領導下開展工作，組成單位在原春運部際協調工作機制12間成員單位（發改委、公安部、人社部、交通部、應急管理部、中國氣象局、國家鐵路局、民航局、中央軍委後勤保障部、中華全國總工會、共青團中央和國家鐵路集團）基礎上，增加衛健委、教育部和文旅部。

大陸交通運輸部部長、春運工作專班組長李小鵬在會上指出，做好今年春運疫情防控工作具有特殊重要性。當前，疫情防控形勢嚴峻複雜，統籌工作難度較大。要嚴格落實各項舉措，統籌做好今年春運疫情防控和運輸服務保障工作，切實保障人民群眾健康安全平穩有序出行。

他強調，各部門各單位要全力以赴確保春運工作專班高效運轉。要進一步強化客流分析研判，提前安排分類削峰控量，提高疫情防控等級，嚴格落實防控措施，做好突發情況應對預案，強化應急處置，在適應疫情防控形勢和要求的前提下，努力做好各項工作。

一要統籌安排部署。充分發揮春運工作專班作用，制定印發工作方案，明確防控重點領域、重點環節的政策要求和工作舉措，指導各地嚴格貫徹落實。二要引導錯峰避峰出行，切實推動削峰控量。交通運輸部門要積極配合相關部門做好錯峰放假、避峰開學、景區限量預約錯峰接待等工作，強化信息對接，科學調配運力。三要提升客運疫情防控標準，落實好交通運輸各項防疫措施。四要嚴格進口冷鏈物流及入境人員疫情防控。五要強化運輸組織保障、便民服務舉措、路網運行服務和安全應急保障。

(中時 )