台灣少子化、高齡化趨勢難逆轉，照顧服務員人才需求大，北市職能發展學院開設「線上課程完訓實習專班」，可利用夜間及假日上課充實學習，即日起開放報名至3月31日止。

國家發展委員會去年公布人口推估報告，預計2025年台灣將進入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上長者，2034年全國一半以上都是超過50歲的中高齡長者。

面對照服員需求日漸增加，職能發展學院開設「線上課程完訓實習專班」，北市勞動局長陳信瑜表示，即日起開放報名至3月31日，可至勞動局官網線上報名，並於4月8日至職能發展學院參加甄試，通過後，於5月13日至6月8日周間夜間及假日上課。

陳信瑜說，有意轉職進修的民眾可挑戰看看，平時也可利用衛福部的「長期照顧專業人員數位學習平台」取得「照服員訓練數位化學習課程學習證明」，再運用下班時間至職能學院完成術科實習，輕鬆取得結訓證明，成為照服員後，全職月薪至少3萬2000元、時薪制至少200元。

(中時 )