49歲南韓知名主持人鄭埻夏曾和劉在錫等人主持長壽節目《無限挑戰》，深受觀眾喜愛，3年前節目收掉後，他便專心經營韓式烤肉餐廳，然而最近受到疫情影響，鄭埻夏的餐廳似乎也無法倖免，他竟然被捕捉到在大街上外送，與往日的模樣相差甚遠，讓網友十分心疼。

鄭埻夏有食神之稱，在《無限挑戰》結束後，大部分成員都接了新節目，他卻選擇在首爾新沙洞開韓式烤肉餐廳，HAHA還曾在節目中開玩笑，「現在埻夏哥的手上，只聞得到肉味了」，其實2020年8月鄭埻夏才終於成為新節目固定班底，然而卻只播了2個月就停播。

鄭埻夏疑似是要為餐廳宣傳。(圖/翻攝自鄭埻夏IG)

日前鄭埻夏在IG上傳一張照片，只見他戴著口罩，端著自家餐廳的餐點走在街頭，並寫下「如果距離很近，只點一碗，我也會親自外送喔呵呵呵」、「藝人外送到府，請幫幫忙！包裝要用到凌晨」，似乎是店內生意受到影響，想利用自己成為活招牌。

鄭埻夏目前手上的固定節目只剩下《TV朝鮮》的〈奇蹟的生活〉，已經鮮少出現螢光幕前，加上餐廳生意受疫情影響，8日他也曾發文對自己信心喊話，「看著昨天的雪，對於所有相信我的家人，我會更加努力地奔跑！我不會喊累，不會放棄！」不少網友都為他加油打氣。

(中時新聞網)