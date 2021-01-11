陳賢保的道場遭歹徒闖入行凶。（翻攝畫面）

陳賢保的道場遭歹徒闖入行凶。（翻攝畫面）

新北市中和區遠東世紀廣場大樓內一處宗教道場，今（11日）清晨5時許發生砍人案件，4人腿部遭砍傷，幸均無生命無危險。警方調查，昔日炒股名人「山水老師」李成祿疑不滿多次找另位股市名人「阿丁」陳賢保進場炒股被拒，率10多人持電擊棒、刀械至道場砍人，造成4人受傷，警方到場逮捕1名嫌犯，目前正追緝在逃嫌犯。

據了解，李成祿曾為知名股市投顧老師，曾被謠傳在大陸發展遭到槍決，後出面破除謠言；陳賢保亦曾為股市知名炒手，但近幾年虔心宗教，不再進出股市。此次疑是李成祿邀陳賢保「出山」操盤未果，憤而率眾行凶。

警方調查，今晨5時許，李男帶領10多名黑衣人進入陳男的道場，欲與陳商談合作投資股票，但陳以退休多年為由拒絕，即退回房間，李男一方遂取出刀械及電擊棒攻擊，道場人員也拿出球杆反擊，共造成4人受傷。

中和警分局獲報後，出動快打部隊到場，先協助將4名傷者送醫，其中1人為砍人嫌犯，警方目前已成立專案小組全力追緝逃逸犯嫌，詳細案情仍在進一步釐清。

(中時 )