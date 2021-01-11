連鎖餐飲集團六角(2732)2020年下半年營運動能回溫，12月及第四季營收齊創同期次高，使全年營收衰退幅度收斂至17.31％、仍創歷史次高。展望今年，集團將加強留強汰弱，並深化與各地經銷夥伴合作，預期營運在疫情緩和後可望加速重返成長軌道。

六角公布去年12月自結合併營收4.07億元，月增達14.92％、年減4.74％，登近3月高點、改寫同期次高。第四季合併營收11.03億元，季減14.3％、年減12.27％，仍創同期次高。累計全年合併營收40.97億元，年減17.31％、創歷史次高。

六角表示，新冠肺炎疫情致使全球各國鎖國防疫、衝擊觀光產業，致使集團去年營收衰退17.31％。但相較上半年衰退達26.61％，下半年衰退大幅收斂至9.08％，顯示庶民經濟仍為必要支出，民生消費力道已見回溫跡象。

六角指出，在品牌力支撐下，使去年合併營收雖衰退，仍創歷史次高佳績。其中，主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」採全球展店布局策略，分散單一市場營運風險，隨著全球經濟活動逐步開展，營運自去年第二季已見觸底反彈趨勢、並逐步回升。

而在中國大陸經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌的杭州瑞里，歷經產業秩序重整，疫情後反推升市場版圖擴大，目前門市已突破1800家規模，挹注穩定營運活水。經營餐食的王座在台灣防疫有成下，調整策略主攻家庭市場有成，彌補其他市場受疫情衝擊影響程度。

展望今年，雖然全球第三波疫情再起，但隨著疫苗問世，可望緩解對全球經濟衝擊，六角預期營運可望重回成長軌道。其中「Chatime日出茶太」去年底展店動能重啟，去年12月單月便新增17家門市，展店動能再啟，預計今年全球門市將淨增2成起跳。

此外，六角將持續深化與各地經銷夥伴的合作關係，預期穩定的原物料銷貨、加盟及權利金收入，可望持續挹注營收成長動能。同時，六角亦加速進行留強汰弱，藉由營運策略調整優化獲利表現，盼維持營運穩健。

(時報資訊)