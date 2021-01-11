文曄(3036)上季營收季增19%、去年營收年增5%，同創歷史新高。

文曄2020年12月份自結合併營收約353億元，月減少約10%，與2019年同期營收相比成長約31%；2020年第四季自結合併營收約1091億元，創季度營收新高，較第三季營收增加約19%，與2019年同期營收相比成長13%；2020年全年自結合併營收約3532億元，與2019年相較年增率約達5%，再創年度營收新高。

(時報資訊)