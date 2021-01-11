達能(3686)去年12月營業收入為新台幣998萬元，年增11.93%，去年全年營收為1.04億元，年減27%。正值農曆年關前的備貨需求期，預期原料及各項太陽能產品價格於農曆年前應有機會維持穩定。同時在上游矽原料供應回復至供需較為平衡的狀態下，預期今年上半年供應鏈價格應可相對平穩。值得一提，達能多角化經營，已切入快篩檢測及電站領域。

此外，達能轉投資台灣生捷科技，成功開發新冠病毒快篩檢測晶片，通過美國EUA申請流程；基因讀取掃描儀亦取得台灣GMP認證，掃描儀及曝光機持續出貨中，亦布局東南亞(新馬及印尼)新冠肺炎檢測事業。

達能認為，在因疫情而展延的安裝併網項目重新啟動下，今年全球各國太陽能的裝機需求或有機會穩定成長。然而近來新冠肺炎在全球各區域國家疫情仍持續嚴峻，變種病毒的高傳染性令社會大眾普遍不安，即使部分國家已開始施打新冠肺炎疫苗，仍需觀察是否能有效抑制新冠肺炎疫情，因此今年全球太陽能產業的裝機需求仍需視新冠肺炎疫情控制之後續發展而定。

達能認為，若疫苗的發展可及時控制疫情，市場需求有機會遂漸轉好，加上部份因疫情而展延的安裝併網項目，今年全球太陽能需求將持續成長，預期2021年全球模組需求量有望達到140GW的水準。

至於轉型太陽能電廠投資建置方面，達能轉型投資及經營再生能源發電事業子公司明育能源，已經在去年11月3日完成設立，啟動5MW電場建置，並計畫在今年初陸續開動25+25MW電場建置。

(時報資訊)