本周豐興開盤，鋼筋維持平盤，廢鋼維持平盤，型鋼亦開出平盤；業者表示，因原物料沒有明確飆漲，加上國內買氣趨於觀望，鋼筋雖然尚有買盤，但力道減弱，因開出平盤以觀察後市走勢，結束連續7周調漲。

本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸11200元；鋼筋平盤，報每公噸19900元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至171.75美元；日本2H廢鋼每公噸跌至457美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸452美元。(商品行情網)

(時報資訊)