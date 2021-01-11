《商情》原物料漲勢趨緩 國內鋼筋、廢鋼平盤 11:422021/01/11 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋維持平盤，廢鋼維持平盤，型鋼亦開出平盤；業者表示，因原物料沒有明確飆漲，加上國內買氣趨於觀望，鋼筋雖然尚有買盤，但力道減弱，因開出平盤以觀察後市走勢，結束連續7周調漲。 本周豐興宣布廢鋼平盤，報每公噸11200元；鋼筋平盤，報每公噸19900元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至171.75美元；日本2H廢鋼每公噸跌至457美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸452美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 中止連7周上漲 工具機業甩疫擊 Q3迎春風 (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #原物料 #型鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》六角營運回溫 去年營收寫次高 11:422021/01/11 財經 塑膠押出設備大廠 不畏疫情逆勢成長 04:102021/01/11 產業特刊 連六紅達陣 12月出口創三高 04:102021/01/09 財經要聞 川普卸任前廢台美官方交流限制 李來希爆自身經歷 23:582021/01/10 政治 強調E、S、G 看重企業永續經營 04:102021/01/11 企業經營 終結鋼筋7連漲 豐興本週盤價維持平盤 11:122021/01/11 財經 《台北股市》外資再加碼！上周買超台股634.56億元 08:352021/01/11 財經 疫情衝擊 移工來不了 公共工程頻流標 04:102021/01/10 地方新聞 瑞智 去年壓縮機賣翻天 04:102021/01/09 證券．權證 玩刮刮樂槓龜以為槓龜 神秘符號冒出獎金秒翻15倍 15:452021/01/09 生活 承誼新廠區 加速機台實測、維修 04:102021/01/11 產業特刊 財經熱門新聞 誰取代大陸成世界工廠？哈佛教授：可能是它自己 - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 - 財經 高通將捨三星 改投台積 - 財經要聞 - 工商時報 大釋單！聯發科躍台積第三大客戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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