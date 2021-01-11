4名受困女遊客感謝萬榮分隊協助她們順利過河。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

4名女性遊客見溪水湍急且上漲至腰間，不敢隨意渡河，受困在摩里沙卡溫泉岩壁附近。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

1行4名20多歲身材削瘦的女性遊客昨到花蓮萬榮鄉萬里溪泡野溪溫泉，沒想到今早回程時見溪水湍急，且上漲至腰間，不敢隨意渡河，因此受困在摩里沙卡溫泉岩壁附近，花蓮縣消防局獲報後即前往救援，所幸女遊客們身上著用足夠保暖衣物且身上沒有受傷，最後在救難人員引導下順利涉水回到地面。

花蓮縣消防局表示，今早7點59分接獲通報，指出4名女性遊客在萬榮鄉摩里沙卡溫泉岩壁附近，因當時萬里溪水湍急，受困在左岸沙洲無法渡岸，所幸報案人表示目前無傳出人員受傷，且身上保暖衣物足夠，即派遣轄區萬榮分隊3名救難隊員前往協助脫困。

萬榮分隊小隊長胡友熙在8點29分抵達該處的第一渡河點，左顧右盼終於發現4名遊客後，小隊長胡友熙表示，約在8點40分發現受困遊客後，判斷較為安全的地形及水流方向後，引導到河流較平緩的區域過河，最後在9點40分順利將4名遊客安全脫困。

花蓮縣消防局第二大隊副大隊長陳力平指出，4名女子為同事，且其中1人為花蓮人，其餘皆來自北部，利用假日前往花蓮遊玩，昨天就入山露營，今天上午回程時，因河水水位上漲，無法渡岸而求援。

4名受困女子脫困後，頻頻感謝萬榮分隊協助，讓她們順利過河；然而戶外風興起，不少人會前往山區享受「野溪溫泉」，花蓮縣消防局呼籲，因前往萬里溪泡野溪溫泉無須入山證，在不熟悉路況及安全渡溪點情況下容易受困，且這幾天山區降雨，水色較湍急，溯溪要考慮自身裝備及能力，提醒溯溪客穿著適當裝備，如防寒衣保暖衣物，且須攜帶浮水繩及足夠保暖衣物，減少意外發生。

(中時 )