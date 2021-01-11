台南動物之家善化站近來完成牆面彩繪翻新。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

新牆面揮別過去慘白色調。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

為揮別以往慘白悲淒的印象，台南市政府農業局著手為南市動物之家善化站，進行牆面彩繪翻新，以明亮的山間田野當背景，還有小火車載民眾進入園區參觀，搭配小狗小貓盡情奔跑嬉戲，營造生氣盎然的景象，成為民眾休閒踏青好去處。

台南市長黃偉哲表示，動物之家善化站圍牆彩繪以繪本形式呈現，運用繽紛色彩繪畫，載著民眾進入動物之家，藉著犬貓與民眾和樂融融的景象，吸引更多往來民眾駐足參觀。園區鄰近肉品市場的牆面則以簡約明快風格，展現動物奔跑嬉戲躍動感十足的意象，讓參觀民眾耳目一新。

農業局長謝耀清指出，南市設有2處動物之家，分別坐落於善化區及南區，早於全台施行零安樂死政策前，已轉型為認養基地，辦理流浪動物收容管理及犬貓認養、領養。近年來，動保處更積極向中央爭取經費修繕園區，逐年改善收容設施，去年完成灣裡站大型彩繪牆，吸睛成效不錯，今年善化站也完成園區圍牆彩繪，期能提高民眾參觀園區意願，也改變民眾對收容所冷冰冰的刻版印象。

動保處表示，動物之家善化站（南市善化區昌隆里東勢寮1~19號）與灣裡站（南市南區省躬里萬年路580巷92號）開放時間為周二至周六上午9時至12時、下午1時30分至4時30分，歡迎民眾參觀與認養流浪犬貓，也歡迎對動保工作有興趣的民眾加入動物保護志工行列。

(中時 )