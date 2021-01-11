不耐寒的海鱺幼魚接連出現死亡。（農漁局提供／陳可文澎湖傳真）

寒流來襲澎湖超低溫，連日寒害浮現，箱網養殖海鱺幼魚群體死亡，所幸災情尚未嚴重；縣府呼籲俟日待氣溫驟回升恐再傳災情，漁民們務必提高警覺。

澎湖氣象站指出，寒流席捲澎湖，9日晚間吉貝島出現最低溫9.7度，12日深夜至13日清晨將是這波寒流氣溫最冷時刻，14日後氣候將逐漸回溫。

嚴防寒害，澎湖縣枕戈待旦；連日來各海域潮間帶已陸續傳出零星的凍死魚，大多是珊瑚礁及淺棚魚種，河豚、鰈魚、青嘴、臭肚、竹梭魚、狗母魚等，也聽聞有民眾撈獲載浮載沉近20公斤大龍膽石斑。

縣府農漁局一連兩天總動員趕往多家養殖場，實地現勘漁友防寒整備情況；尤其特別關切水溫已達15度以下高風險地區的菜園海域。

養殖業者無奈感慨，箱網養殖已出現魚群死亡狀況，不耐寒的海鱺幼魚首當其衝，目前初估海鱺死亡損害約4-6成，實際災損仍待縣府會同水試所及公所人員審查確認。

農漁局表示，澎湖已發布寒流黃燈警示，所幸迄今仍未發現魚群大量死亡情況，縣府已啟動災害查報及救助機制，將持續追蹤協助養殖業者通報災損。

(中時 )