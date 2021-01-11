蘋果（Apple）打算在今年率先推出哪些商品來驚豔市場呢？如果你正期待C/P值高的iPhone，以及新款無線耳機？你的心願有機會很快實現。根據近期供應鏈消息，蘋果正在著手準備iPhone SE 3以及第二代AirPods Pro，有可能在4月左右發表。

日本部落格《Mac Otakara》根據中國大陸供應鏈端的說法，指出蘋果計劃在4月左右推出全新的第二代AirPods Pro 3以及iPhone SE 3。第二代AirPods Pro預計充電盒會重新設計，厚度仍維持21mm，高度則是46mm，寬度則是54mm，與第一代45.2 x 60.6 mm 相比，將會略窄一些。根據過往資訊，蘋果似乎想嘗試縮短AirPods Pro機身所延伸出來的耳機柄，這一點會否在第二代產品中實現，將是關注焦點。

針對蘋果當前最為平價的iPhone SE，該部落格則是僅預測將會在4月發表，沒有提供更多產品細節。蘋果上一次發表iPhone SE，時間落在2020年4月。第二代iPhone SE發表時間與第一款iPhone SE發表時隔約4年，蘋果若在今年4月再度推出新版，或許帶有試圖規律化iPhone SE產品線更新週期的意味。

天風國際分析師郭明錤先前曾預測，蘋果有可能在2021年下半年推出螢幕更大的iPhone SE款式，一般來說這款產品大多被稱為iPhone SE Plus。而《Mac Otakara》則是將預計在4月發表的新品稱之為第三代iPhone SE，暗示這一款產品很可能螢幕仍舊維持4.7吋，而非先前分析師預測的5.5吋或是6.1吋。到底蘋果下一款會推出iPhone SE，螢幕尺寸會否更多迎合市場對於大螢幕手機的偏愛，也將是觀察重點。

當前有不少媒體預測蘋果今年有望維持至少3場發表會的節奏，包含了春季發表會、年中的WWDC全球開發者大會，以及秋季發表會。此外也有看法認為，在蘋果硬體產品增多的情況下，3場發表會難以完全負荷，因此年底很可能還會為搭載M系列處理器的Mac產品線再打造一場發表會。

以距離最接近的春季發表會來說，當前傳出蘋果很可能會推出機身重新設計的14吋MacBook、AirPods 3、iPad Pro等新品。而上述談到的第二代AirPods Pro、第三代iPhone SE，在當初發表之際蘋果都是以官網新聞稿的形式發表，這一次會不會又如法炮製，還是會在發表會中正式登場，相當耐人尋味。

(科技)