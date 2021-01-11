去年不只新冠疫情延燒，萊豬、含鉛中藥、健保調漲、公安危機等都為2020蒙上一層陰影，「不安」更成為2020年的最佳寫照。消基會今(11)日公布該會票選出去年十大消費新聞，其中新冠疫情衍伸的議題與食安新聞佔了最多。

今天恰逢「消保法」公告實施27周年，消基會公布該會票選出去年的十大消費新聞，排名依序為新冠疫情、萊豬進口、嬰幼兒鎘米餅、健保費調漲、自付差額醫材設上限、中藥含硃砂、錢櫃大火、遠航無預警停飛廢照、網路不實廣告增加，以及台南維冠團訴訟等。

消基會秘書長徐則鈺表示，新冠疫情到了今年其實並沒有緩和下來的趨勢，但自去年6月7日解封後，端午連假起國內各景點觀光客人數爆增，加上農遊券、藝Fun券及安心旅遊補助的推波助瀾，2020下半年國旅大爆發，但也因而延伸許多消費糾紛，諸如價格哄抬、旅遊品質下降等。

另外疫情期間Foodpanda、Ubereats等外送平台紛紛推出無接觸外送服務，然而訂單數與糾紛數等比增加，這些都是疫情所延伸出的新議題。

至於萊豬進口部分，截至上月31日已有24萬人聯署消基會的拒吃萊克多巴胺運動，儘管遭在野黨及民意反對，立法院仍於12月24日完成表決，萊豬進口9項法案全通過，為了貿易利益犧牲國民健康，失去政策保護，消費者只能自求多福。

徐則鈺強調，今年才是開放元年，未來市面上會不會有貼臺灣豬標章卻含有萊劑殘留的食品，消基會屆時會認真的進行檢驗，為民眾做好食安把關，也坦言若政府在疫情與食安沒有做好把關，這些新聞今年仍會繼續延燒。

消基會檢驗長凌永健指出，今年三、四月之間或許就有第一批萊豬出現市面上，屆時會發起讓消費者來做抽樣，也會先採用國外政府已經承認的試劑擴大調查範圍，預計6月就會有比較明確的數據，

消基會也將檢視中央跟地方的法規標準，尤其在適法性、子法性引起的糾紛或是消費者不清楚的地方。

(中時 )