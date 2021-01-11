民進黨創黨大老張俊宏(右)。(取自中廣新聞網)

《亞洲週刊》繼抨擊蔡英文總統是民選獨裁的「英皇」後，又指出在蔡政府執政下，中天新聞被關台、萊豬強行通過、異議人士被查水表等，民進黨早已失去黨外理想；面對批評聲浪，民進黨創黨大老張俊宏今(11日)在廣播節目中則說，不忍心再批評，可是「民進黨已經進入一言堂，替它擔心會物極必反」。

張俊宏今現身廣播節目《千秋萬事》，被主持人王淺秋詢問「現在黨內有不同聲音可能就被圍剿，還有中天電視關台等事件，您怎麼看民進黨這麼多年爭取的言論自由，走到今天，還是當年的民進黨嗎？」他則回應，不忍心再批評，畢竟政黨是由我們這一輩創建，就像媽媽對孩子的心境，批判它一寸、傷了媽媽一尺，還是更痛的。

張俊宏接著說，民進黨在少數執政時代，我們這一代是全力相挺，唯恐跟過去一樣，現在就不是了，今天多數完全執政時代，已經進入一言堂，這是非常可怕的，這樣下去，替他擔心會物極必反；他也直指，恐造成民進黨因為腐敗被輪替，甚至走向敗亡路。

另外，談到美國國務卿蓬佩奧宣布取消美台交往的自我限制，張俊宏認為，這是震撼性消息，美國居然在此時發聲，「到底會是福還是禍，接下來朝野都應該正視此問題」。

(中時新聞網)