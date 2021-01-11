◎中藥鉛中毒案 消基會今替30人求償12.7億元

中部鉛中毒案，消基會中區分會組成團訟律師團受30名被害人委託提出團體訴訟，依《消費者保護法》規定，向盛唐中醫負責人呂世明、欣隆藥業負責人歐國樑及九褔中醫負責人洪彰宏等3名被告，請求受損害賠償額5倍的懲罰性賠償金，共新台幣12億7465萬餘元，今天上午向台中地方法院遞狀。

◎車輛失控連環撞11台車 蘆洲交通大打結

24歲許姓男子10日晚間9時許，開車行經蘆洲區集賢路往三重方向行駛，疑失控追撞前方準備停等紅燈的2輛自小客車，並波及2輛汽車、7輛機車，事故造成6人受傷、交通中斷，許男酒測值為0，警方將進一步釐清事發經過。

◎英國專機檢疫期滿 凌晨部分完成檢疫者離開

去年12月27日英國專機返台，入住檢疫所111人今（11）日0時檢疫期滿，其中有55入入住烏來檢疫所，今天凌晨約20餘人分乘17輛家屬車輛及租賃車離開檢疫所，其餘20餘人將於今天清晨離開。

◎陸延長禁飛令 中英定期客運航班繼續停運

大陸民航局1月10日通報，各航空公司自1月11日0時起，繼續暫停中英間定期客運航線航班運行。

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(中時新聞網)