針對鉛中毒案，消基會中區分會今天受30名被害人委託提出團體訴訟，向盛唐中醫呂世明、欣隆藥業歐國樑及九褔中醫洪彰宏等被告，共求償12億7465萬餘元。呂世明委任律師羅閎逸回應表示，尊重健康無價，但求償不能漫天開價，從沒看過這麼高的醫療疏失賠償，顯然已超過被告能力所及。

消基會中區分會律師團今天到台中地院遞狀，為委託的鉛中毒案30名受害人提起團體訴訟。其中向盛唐中醫呂世明求償有20人，呂世明及歐國樑等應連帶給付5億7511萬餘元；向九褔中醫洪彰宏求償有10人，洪彰宏及歐國樑等應連帶給付6億9954萬餘元。

對此，呂世明委任律師羅閎逸指出，從沒看過醫療疏失賠償有這麼高的金額，依據求償金額推算，平均每名被害人的求償金額竟高達2000多萬元以上。他強調，有損害才有賠償，賠償金額未來還要經過專業鑑定。

羅閎逸強調，呂世明醫師使用禁藥「硃砂」縱使涉有不法，但是會造成病患傷害則是始料未及，如果藥商供貨沒有誤將「鉛丹」誤當成「硃砂」，也不會造成病患「鉛中毒」。

羅閎逸表示，案發後，呂世明醫師表明法律責任依定負責到底，但是團體訴訟的求償金額顯然已超過他能力所及，雖然尊重健康無價，但是賠償也要有一定的標準。

(中時 )