南市府工務局近日發現台南市南門路、國民路（從健康路至大同路段）共有21株菩提樹嚴重歪斜，經樹木專家評估後，預計2月底前全數移除。（工務局提供／李宜杰台南傳真）

為防範行道樹倒伏斷裂，造成機車或車輛受損人員傷亡等不幸事件，市府工務局積極辦理路樹巡檢作業，並於近日發現南門路、國民路上有21株菩提樹嚴重歪斜，經委託樹木專家採檢及風險評估，已屬中重度風險等級，建議辦理全數移除，而工務局也防患未然，預計2月底前移除，確保用路人安全。

近年來，每遇大風驟雨氣候，行道樹傾倒、斷裂的情況屢屢發生，甚至造成民眾生命財產損失。台南市長黃偉哲去年6月指示成立「路樹倒伏處理平台」，並要求各權屬管理機構積極辦理路樹巡檢，盼藉由市府全體性檢討及機制建立，杜絕憾事發生。

工務局為維護市民行的安全，路樹巡檢作業中，針對高風險植栽加強採檢，並委託專業樹木專家前來評估。近日，工務局發現南門路、國民路（從健康路至大同路段）共有21株菩提樹嚴重歪斜，經樹木專家採檢及風險評估報告，結果為主幹傾斜、結構根盤截斷、根部腐朽等，造成結構破壞等因素，屬中重度風險等級，建議辦理全數移除。

工務局表示，造成樹木潛在危害風險原因很多，不外乎腐朽菌感染、生長環境不良及不當修剪等因素，在樹木管理上確是一大隱憂。當樹木主要支撐結構因腐朽、樹身嚴重傾斜及結構性根系受損等，預防上很難從外觀判定，需委託專家利用儀器偵測，提出科學化建議後，才能正確處置。

(中時 )