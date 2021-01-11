去年耶誕夜，吳育豪到嘉義火車站附近分送熱粥給街友，背影被市議員蔡永泉拍下。（蔡永泉議員提供）

嘉義市議長莊豐安（左二）表揚吳育豪（右二），議員蔡永泉（右）、祕書長張元厚（左）稱讚。（廖素慧攝）

新竹空軍基地憲兵中尉吳育豪憲與念台南大學研究所的女友陸玟婷，因做義工而結識、相戀，去年耶誕節把彼此互送禮物的心意，昇華為關懷弱勢的大愛，自煮熱粥分送給街友暖身，11日嘉義市議長莊豐安表揚他們，小舉動卻蘊含大暖心。

吳育豪是嘉義人，長期擔任華山基金會義工，女友念嘉義大學時也當義工，2人利用假日到偏鄉關懷弱勢、獨居老人，進而交往、相戀至今5年，後來吳育豪調任新竹空軍基地，女友念台南大學輔導諮商研究所。

去年12月25日約定交換禮物，2人很有默契，都猜中對方要送的禮物，手機連接線、麥克風，2人卻已經有這2樣東西了，幾經思索，決定改為煮皮蛋瘦肉粥分享給街友，讓小愛變大，也送給2人最難忘的禮物。

吳育豪發揮好廚藝，當晚煮了25碗粥，與女友到嘉義車站、公園等處送粥，默默行善，卻巧合被議員蔡永泉拍下吳的背影，市議會祕書長吳元厚透過市府社會處舊部董健中，從背心的「MP」標誌，循線找到憲兵隊，隔天找到吳育豪。

莊豐安說，吳育豪與女友長期關懷弱勢，雖是小舉動卻表現出大愛，令人感佩，特別表揚他們的善心。

吳育豪說，前一天先巡視街友分布的地點，嘉義市社福做得好，街友約僅20多人，原本想默默做就好，沒想到被議員拍照發現，現在被議長表揚，希望能藉自己的小小力量，拋磚引玉，讓更多人來關懷弱勢。

(中時 )