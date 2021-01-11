麗寶樂園渡假區將於16日起推出「超視覺魔術秀」，將帶給遊客精彩的饗宴。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區將於16日起推出「超視覺魔術秀」，將帶給遊客精彩的饗宴。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區將於16日起推出「超視覺魔術秀」，將帶給遊客精彩的饗宴。（陳淑娥攝）

為搶攻寒假及春節商機，麗寶樂園渡假區將於16日起推出「超視覺魔術秀」，結合國際級大師打造魔術道具，透過幻術影像、音樂戲劇、舞蹈特技創造出充滿感官衝擊的演出，11日首先在觀眾面前曝光，民眾只要購票入園即可欣賞，另還有超值套票共選擇。

麗寶樂園渡假區副總王永豪表示，從1月16日起至3月14日止，兩個月的時間涵蓋寒假及春節，特別邀請國內外知名演出團隊，在渡假區帶來超視覺魔術秀表演，希望給遊客非同凡可的精采饗宴。

魔浪超劇場團長劉季陵指出，面對疫情時代，以後萬一親人感染了，大家都必須關在房間裡，人跟人之間會不會連親情都面臨考驗，這是一個非常嚴肅的問題，所以他等於是報復性想像，想說既然不能履行、放眼去看待宇宙，人類在病毒嚴重的時候，所有人、政客或利益團體還是互相毫無感情，大家可反思地球是這麼珍貴，希望透過演出可以藉此反省。

超視覺魔術秀以太空旅行為題，觀眾以VIP乘客角度欣賞並感受各種星球景緻，透過影像與服裝呈現科幻的整體風格，搭配畫龍點睛的音樂編曲，讓觀眾沉浸在表演與劇情當中，而幻術就在不知不覺中出現，正是大型跨界魔術劇場的魅力，其中更吸睛的則是多座由國際級大師打造、全球少見的特殊大型魔術道具，甚至連跑車都搬上舞台中，令人驚艷萬分。

麗寶樂園渡假區指出，超視覺魔術秀表演時間為平日13：30，假日11：30、15：00在麗寶樂園世界劇場演出，除了大型表演外，於麗寶樂園渡假區福容大飯店、麗寶Outlet Mall、麗寶國際賽車場都將擺放大師打造的魔術道具供遊客拍照，更有精彩特技秀，讓遊客能近距離欣賞並感受趣味互動體驗。

負責編導的團長劉季陵是跨界製作人，曾以新詩獲得聯合文學獎，電影原聲帶的作曲與製作更奪下金曲獎，由於對魔術始終懷有興趣，創立魔浪超劇場，展開了故事、音樂舞蹈及大型幻術的劇場表演，並獲得國際魔術界最高榮譽獎項、被譽為「魔術界奧斯卡」梅林獎最佳幻術師獎項肯定。

麗寶樂園渡假區表示，官網推出超視覺魔術秀單人套票799元，含探索世界全票1張、魔幻炫光棒1個，及雙人饗宴套票1650元，含探索世界雙人門票1張、雙人套餐1份，購買活動套票可享當日魔術秀VIP保留席，須至探索世界客服中心預約，名額每日限量、額滿為止。

麗寶福容大飯店大廳咖啡吧推出房客專屬迎賓魔法飲料，選用紅石榴、藍柑橘、柳橙汁等原料，製作出紅精靈、紫精靈、藍精靈、綠精靈四款飲品，多彩層次讓你置身魔法世界中，麗寶假期住房專案7999元起，內容包含一泊二食玩樂園，可以免費進樂園觀看魔術秀外，還贈送同樂券，可以兌換魔幻色系的精靈飲料。

(中時 )