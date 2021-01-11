王姓男子與陸姓女子性交易，約定15分鐘1800元，因還沒射精就時間到，陸女又只願意「按錶辦事」，竟氣得與陸女爆發衝突，不僅逼喝不明黏稠液體，還搶手機阻止陸女報警。台北地院審結，依強制、強制未遂罪判應執行5月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決指出，王男2018年9月8日與陸女性交易，一節15分鐘2000元殺價至1800元，談妥後到陸女租屋處進行。時間到後陸女立刻起身表示結束，但王男還沒射精，心生不滿，兩人因此發生爭執，陸女拿出水果刀威嚇要王男離去，反被王男奪刀。

王男隨後逼迫陸女喝下一罐不明橘色黏稠液體，陸女不從，拿出手機打算報警，王男情急之下打了陸女一巴掌，再搶下手機，兩人並發生激烈拉扯，導致陸女多處受傷，所幸房東聽聞呼救聲，持備用鑰匙開門，同樓層鄰居也趕來協助，合力壓制王男並報警。

檢方偵查後，依傷害、加重強盜等罪起訴王男，法官認為，王男主觀上是防止陸女報警，才會搶電話、打巴掌及拉扯，而不是搶奪財物，也非另有傷害之意，因此應以強制論罪，逼喝黏稠液體則構成強制未遂罪。

法官考量王男未與陸女達成和解，但坦承犯行，態度尚可，且經鑑定有中度智能障礙，目前從事園藝工作，判處5月徒刑，得易科罰金15萬元；被訴加重強盜部分則無罪。

(中時 )