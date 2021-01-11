台南市北門區玉港里日前傳出老婦人遭野狗咬傷的事件，92歲吳姓阿嬤2日早上在自家農田散步，卻突然被多隻野狗包圍猛攻，阿嬤奄奄一息倒在農田老伴墳前，2小時後才被路人發現送醫，前里長林妙香在臉書揭露案發始末，掀起民眾議論。

玉港里前里長林妙香今（11日）上午在臉書揭露，2日上午7時許，高齡的吳阿嬤前往距離社區不遠的自家農田散步，卻突然被成群的野狗盯上，野狗凶狠的朝弱小的阿嬤撲去，一陣瘋狂猛咬，阿嬤不堪承受攻擊，倒臥在農田中的老伴墳前，在寒風中奄奄一息近2小時，才被路過的民眾發現緊急送醫。

林妙香說，路人發現時，阿嬤早已失去意識，經送上救護車急救，途中阿嬤才發出微弱的呻吟聲，經加護病房搶救5天後，又在普通病房待了4天才出院，目前仍無法站立，需靠2人在左右攙扶才勉強能站立。

林妙香更發出阿嬤受傷的雙腿照，透過圖片可見，瘦小的身軀佈滿藍紫色的瘀青，雙腿可明顯見到狗的咬痕，多處傷口混雜瘀青、滲血、結痂，畫面怵目驚心。

林妙香亦發出阿嬤當時所圍著的天藍色碎花頭巾，早已因野狗攻擊而殘破不堪，碎成多塊破布，還完整的布料仔細一看，上頭更佈滿齒痕扯出的小洞，難以想像事發當時阿嬤究竟承受多猛烈的攻擊。

林妙香在文末感慨說道，近日當地野狗橫行，她之前開貨車也被追逐，鄰里間也有人騎機車為閃狗兒摔入草叢受傷，盼望能透過眾人的努力，早日終結野狗傷人的悲劇。

文發出後，不少網友在留言區回應，「必須制止放養、餵養」、「拜託不要再餵養流浪狗」、「祝阿嬤早日康復」、「希望阿嬤沒事」。

(中時新聞網)